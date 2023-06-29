Мобилизация: последние новости на сегодня 29 июня 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 июня 2023, в материале «Рамблера».
Дмитрий Дениско во время встречи с мамой мобилизованного обсудил передачу помощи
Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско встретился с жительницей городского округа Люберцы, сын которой добровольно ушел служить, сообщает РИАМО.
Встреча прошла в центре поддержки гражданских инициатив «Единые». Женщина обратилась за помощью в передаче помощи своему сыну, который находится в учебной части в Белоруссии. В ближайшие дни он будет направлен в зону проведения специальной военной операции.
Семье военнослужащего передали продуктовый набор. Как отметил Дениско, с матерью военнослужащего будет поддерживаться связь для решения вопросов.
В Словакии убежища попросили 8% из 1,4 млн украинцев
110 тысяч граждан Украины попросили убежища в Словакии, сообщает «Главный региональный».
Речь идет о тех, кто пересек границу после 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция России. Сегодня в Словакии могут попросить убежища 8% от всего количества прибывших в страну украинцев. Всего их прибыло около 1,4 млн человек.
Словацкие власти не исключают, если военный конфликт обострится, то приток вынужденных переселенцев из Украины в республику может резко возрасти.
На обеспечение спасающихся от конфликта беженцев предусмотрено выделение 31,75 млн евро из госбюджета. Однако пока неизвестно, как именно правительство будет справляться с потоком беженцев.
Миронов предложил создать квоту для трудоустройства в органы власти для участников СВО
В России необходимо ввести квоту для трудоустройства участников специальной военной операции в органы власти, сообщает «Москва 24».
Как сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов, существует норма, по которой в течение трех месяцев после увольнения с военной службы у россиян есть возможность вернуться на работу в органы государственной власти, где они работали до призыва. При этом работодатель должен предоставить должность не ниже той, которую они занимали до ухода на службу.
По словам депутата, участникам спецоперации необходимо предоставить более значимые льготы. Например, приоритет при трудоустройстве на государственную и муниципальную службу.