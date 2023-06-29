Мобилизация: последние новости на сегодня 29 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 июня 2023, в материале «Рамблера».

Дмитрий Дениско во время встречи с мамой мобилизованного обсудил передачу помощи

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Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско встретился с жительницей городского округа Люберцы, сын которой добровольно ушел служить, сообщает РИАМО.

Встреча прошла в центре поддержки гражданских инициатив «Единые». Женщина обратилась за помощью в передаче помощи своему сыну, который находится в учебной части в Белоруссии. В ближайшие дни он будет направлен в зону проведения специальной военной операции.

Семье военнослужащего передали продуктовый набор. Как отметил Дениско, с матерью военнослужащего будет поддерживаться связь для решения вопросов.

В Словакии убежища попросили 8% из 1,4 млн украинцев

110 тысяч граждан Украины попросили убежища в Словакии, сообщает «Главный региональный».

Речь идет о тех, кто пересек границу после 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция России. Сегодня в Словакии могут попросить убежища 8% от всего количества прибывших в страну украинцев. Всего их прибыло около 1,4 млн человек.

Словацкие власти не исключают, если военный конфликт обострится, то приток вынужденных переселенцев из Украины в республику может резко возрасти.

На обеспечение спасающихся от конфликта беженцев предусмотрено выделение 31,75 млн евро из госбюджета. Однако пока неизвестно, как именно правительство будет справляться с потоком беженцев.

Миронов предложил создать квоту для трудоустройства в органы власти для участников СВО

В России необходимо ввести квоту для трудоустройства участников специальной военной операции в органы власти, сообщает «Москва 24».

Как сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов, существует норма, по которой в течение трех месяцев после увольнения с военной службы у россиян есть возможность вернуться на работу в органы государственной власти, где они работали до призыва. При этом работодатель должен предоставить должность не ниже той, которую они занимали до ухода на службу.