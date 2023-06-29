Спецоперация на Украине 29 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 июня 2023 года.

Российский танк поразил в зоне СВО БМП Bradley ВСУ с расстояния 9,5 км

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Танк Т-80БВМ российского производства на купянском направлении нанес удар по боевой машине пехоты M2 Bradley производства США, которую использовала украинская армия, сообщает «Газета.ру».

Это произошло с закрытой позиции на дальности около 9,5 км. По словам российских военных, это было обычной боевой задачей. Танкисты работали «удаленно», визуально не наблюдая цель через прицел бронемашины.

При таком способе стрельбы ее результативность достигается с помощью разведывательных беспилотников, которые ведут корректировку огня танка. При этом значение имеет четкость действий всего экипажа боевой машины.

ВСУ 34 раза обстреляли ДНР

За последние сутки украинские Вооруженные силы обстреляли ДНР 34 раза, сообщает «Свободная пресса».

По населенным пунктам было выпущено 195 снарядов разного типа и калибра.

На донецком направлении украинские военные совершили 21 обстрел, огонь велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО), а также артиллерии калибра 155 миллиметров.

На горловском направлении зарегистрировано 11 обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметров.

На ясиноватском — один обстрел из РСЗО.

На волновахском — один обстрел из артиллерии 152 миллиметра.

В результате обстрела Украиной два мирных жителя погибли, еще 10 получили ранения.

В США заявили о катастрофических потерях ВСУ

Попытка украинской армии преодолеть минные заграждения на юге страны 8 июня закончилась более серьезными последствиями, чем предполагалось ранее, сообщает Forbes.

Речь идет о событиях под Малой Токмачкой. Недавно аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты Bradley армии Украины. Как пишет издание, уничтожение одной машины для разминирования Wisent не является проблемой, поскольку у Вооруженных сил Украины их десятки. При этом Киев получил всего 21 Leopard 2A6 и сотню БМП Bradley американского производства. Также Финляндия передала Киеву шесть Leopard 2R.