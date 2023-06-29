Начальник генштаба Британии уйдет в отставку

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Сандерс занял свой пост в июне 2022 года. Отмечается, что начальник британского генштаба обычно занимает пост около трех лет. По данным телеканала, собеседования с потенциальными преемниками Сандерса начнутся в следующем месяце.

Эксперты сообщили, что власти страны пытаются сократить численность армии, чтобы потратить высвободившиеся средства на модернизацию вооруженных сил. По данным источников, те, кто выступает за необходимость сохранения боевого потенциала, в данной ситуации становятся «неудобными».