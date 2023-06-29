Американский ветеран сделал неожиданный вывод относительно Украины
Украина была бы в большей безопасности, если бы была с Россией, сообщил в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.
«Я просто хочу встать и сказать то, что мы все знаем, Украина и ее народ были бы в гораздо большей безопасности под российскими знаменами», — написал он.
Отмечается, что Москва никогда не стремилась присоединить и контролировать всю бывшую советскую республику. Дрейвен отметил, что изначально речь шла только о тех регионах, которые традиционно были русскоязычными. Однако на сегодняшний день необходимо спасать всю Украину «не только от Запада, но, как показывает эта история, ... и от самой себя».
Ранее кандидат на должность главы Соединенных Штатов от демократов Роберт Кеннеди-младший заявил, что Украина уже потеряла на поле боя около 350 тысяч человек.
По заявлению российского президента Владимира Путина, украинские военные при наступлении несут существенные потери и не имеют успеха ни на одном направлении.