Украина была бы в большей безопасности, если бы была с Россией , сообщил в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен .

«Я просто хочу встать и сказать то, что мы все знаем, Украина и ее народ были бы в гораздо большей безопасности под российскими знаменами», — написал он.

Отмечается, что Москва никогда не стремилась присоединить и контролировать всю бывшую советскую республику. Дрейвен отметил, что изначально речь шла только о тех регионах, которые традиционно были русскоязычными. Однако на сегодняшний день необходимо спасать всю Украину «не только от Запада, но, как показывает эта история, ... и от самой себя».