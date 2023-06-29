ВС РФ уничтожили группу элитных сил спецопераций ВСУ

Российские войска, ведущие бои у города Орехов в Запорожской области, ликвидировали специальную группу элитных сил украинской армии, а также около 10 единиц техники, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на российских военных корреспондентов.

Военные Украины попытались проникнуть к российским позициям. Российский спецназ «Градами» накрыл украинское подразделение. В результате было уничтожено, либо повреждено до 10 единиц колесной техники.

В настоящее время наступление Вооруженных сил Украины у Орехова замедлилось, перейдя в позиционные бои. Киев ведет перегруппировку, стягивая военных к этому участку фронта для возобновления штурма. В ближайшее время ожидается новая волна масштабных наступательных действий Украины, чтобы показать какие-то успехи к саммиту НАТО, который состоится 11—12 июля.