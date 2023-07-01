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ВСУ за сутки 28 раз обстреляли ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 28 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 174 снаряда.

ВСУ за сутки 28 раз обстреляли ДНР
© РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы четырёх населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватой, Донецке и Макеевке.

Отмечается, что за прошедшие сутки поступили сведения о ранении десяти гражданских лиц. Также были повреждены восемь жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку.

Также сообщалось, что в результате обстрела Ясиноватой пострадали девять человек.

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