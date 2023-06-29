Пентагон заявил о сохранении каналов связи военных России и США

Каналы для экстренных контактов между военными США и РФ остаются открытыми, несмотря на мятеж лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, последние события в России не повлияли на их работу.
«Что касается контактов между военными по горячим линиям, которые мы создали, — то нет, мне неизвестно о каком-либо влиянии на их работу», — указал он. По данным политика, эти каналы коммуникации сохраняются.
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что посол США Линн Трейси заверила Россию в непричастности Вашингтона к пригожинскому мятежу. Американский президент Джо Байден также публично заявил, что США и страны Запада не имели отношения к происходящему.