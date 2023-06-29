США одобрили возможную продажу Польше систем ПВО и ПРО

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороной (ПРО) на сумму в 15 миллиардов долларов. Об этом пишет Министерство обороны США.

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Отмечается, что речь идет о 48 пусковых установках Patriot и 644 ракетах для них, а также датчиках, вспомогательном оборудовании и запчастях.

По данным Пентагона, основными подрядчиками стали ведущие оборонные компании Соединенных Штатов Raytheon Corp и Lockheed Martin.