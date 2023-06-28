Экс-разведчик США рассказал, кого войска РФ поразили ударом по Краматорску

Экс-разведчик ВС США Риттер: россияне ликвидировали в Краматорске американских офицеров
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских наемников, консультировавших Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал журналисту Гарланду Никсону, запись интервью опубликована на его YouTube-канале.
Риттер утверждает, что в Краматорске была поражена «целая куча американского военного персонала, огромное количество».
По словам бывшего разведчика, они прибыли туда из Румынии на вертолетах Black Hawk и выключили транспондеры при пересечении через границу.
Он уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий.
До этого Минобороны заявило, что ВС РФ поразили пункт дислокации ВСУ в городе Краматорск.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
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