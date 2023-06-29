СМИ сообщают, что украинских военных учат, как пережить радиацию

Бундесвер проводит обучение украинских солдат мерам, направленным на защиту от ядерного, биологического и химического оружия. Об этом сообщает агентство DPA.

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«Бундесвер в настоящее время обучает солдат c Украины защите от ядерного, биологического и химического оружия», — говорится в публикации.

Агентство подчеркивает, что украинские солдаты проходят трехнедельное обучение на соответствующей системе в баварском предальпийском регионе Альгау близ города Кемптена. Также бундесвер предоставил Украине пакет деконтаминационных технологий, как сообщил агентству представитель бундесвера.

До этого заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил, что 24 тыс. украинских военных прошли обучение в странах Евросоюза.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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