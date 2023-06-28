Венгрия отложила голосование по заявке Швеции о вступлении в НАТО

Парламент Венгрии отложил голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО до осенней законодательной сессии. Об этом сообщает Associated Press.

«В среду, парламент Венгрии отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО до осенней законодательной сессии», — говорится в тексте.

В AP считают, что данная отсрочка «почти гарантирует, что Швеция не присоединится к альянсу до или во время саммита блока в июле».