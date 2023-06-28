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Венгрия отложила голосование по заявке Швеции о вступлении в НАТО

Парламент Венгрии отложил голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО до осенней законодательной сессии. Об этом сообщает Associated Press.

Венгрия отложила голосование по заявке Швеции о вступлении в НАТО
© globallookpress.com

«В среду, парламент Венгрии отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО до осенней законодательной сессии», — говорится в тексте.

В AP считают, что данная отсрочка «почти гарантирует, что Швеция не присоединится к альянсу до или во время саммита блока в июле».

Напомним, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. К началу 2023 года ее ратифицировали 28 стран альянса из 30. Свое одобрение ей не дают Венгрия и Турция.

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