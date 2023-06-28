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МО РФ сообщило о погибших при столкновениях в Карабахе

Российские миротворцы зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня в Мардакертском и Мартунинском районах Нагорного Карабаха. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта, опубликованном в среду.

Минобороны РФ сообщило о погибших при столкновениях в Карабахе
© РИА Новости

"Зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в Мардакертском и Мартунинском районах, в результате которых имеются убитые и раненые с армянской и азербайджанской сторон. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями Армении и Азербайджана проводятся разбирательства по данным фактам", - заявили в Минобороны РФ.

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