Минобороны РФ сообщило о погибших при столкновениях в Карабахе

"Зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в Мардакертском и Мартунинском районах, в результате которых имеются убитые и раненые с армянской и азербайджанской сторон. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями Армении и Азербайджана проводятся разбирательства по данным фактам", - заявили в Минобороны РФ.