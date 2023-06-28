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Стало известно о планах Франции вести новые санкции против ЧВК «Вагнер»

Франция планирует ввести дополнительные санкции в отношении ЧВК «Вагнер» за «ее действия в Африке и на Украине». Об этом заявил министр-делегат по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Оливье Бешт, передает ТАСС.

Стало известно о планах Франции вести новые санкции против ЧВК «Вагнер»
© РИА Новости

«Мы продолжим вводить строгие европейские санкции за действия ЧВК "Вагнер" на Украине и в Африке», — приводятся в материале его слова, которые он сказал во время выступления на слушаниях в Сенате.

Также Бешт призвал сотрудничающие с ЧВК «Вагнер» государства прервать эти связи. Он обвинил участников формирования в систематическом нарушении прав человека.

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