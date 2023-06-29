В Ростове-на-Дону нашли оставленные ЧВК «Вагнер» оружие и тяжелую технику

Общественный совет при УМВД по Ростову-на-Дону заявил, что полицейские изъяли гранатометы, автоматы, мины, а также БТР и УАЗ "Патриот", оставленные в Ростове-на-Дону после ухода ЧВК "Вагнер" из города. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что 24–25 июня городские полицейские вместе с военными Минобороны в составе следственно-оперативных групп "направлялись на все места, где были обнаружены и оставлены оружие и боеприпасы".

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В общественном совете подчеркнули, что полицейским удалось обнаружить и изъять патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ "Патриот", пулеметные ленты и так далее.

Агентство подчеркивает, что количество оружия и военной техники не уточняется.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в Вильнюсе испытывают определенные опасения на фоне вероятного прибытия основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Белоруссию после попытки мятежа в России.

Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c "маршем справедливости". В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК "Вагнер" заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК "ударом в спину" и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского "Ахмата".