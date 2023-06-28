Назван возможный срок принятия закона о поэтапном повышении призывного возраста

«Будем стремиться закрыть вопрос до окончания сессии», — сообщил Картаполов. Он уточнил, что соответствующий законопроект может быть рассмотрен в июле во втором и в окончательном, третьем чтении.

14 июня законопроект о поэтапном повышении призывного возраста в стране был принят Госдумой в первом чтении. В пояснительной записке к документу сказано, что нижний предел призывного возраста предлагается повысить для гарантированного получения гражданами среднего и высшего образования.

Также законопроект предлагает поднять верхний предел призывного возраста — с 27 до 30 лет. Для этого предусмотрен переходный период до 2026 года. В случае принятия инициативы в 2024 году призывать граждан на службу можно будет с 19 до 30 лет, в 2025 году — с 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 года — с 21 года до 30 лет.