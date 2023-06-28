Власти Ивановской области сообщили о гибели экипажа самолета Ил-22 в день мятежа

Власти Ивановской области сообщили о гибели при исполнении воинского долга экипажа самолета Ил-22 во время мятежа 24 июня. Комментарий приводится в Telegram-канале правительства российского региона.

Ивановский губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким военнослужащих. Кроме того, он поручил оказать семьям всю необходимую помощь.

«Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, — с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям», — заявил Воскресенский.

До этого губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух погибших 24 июня вертолетчиков. Он подчеркнул, что военнослужащие сделали все, чтобы уберечь страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников.