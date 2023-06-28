Германия указала на необходимость поддержания поставленного Украине оружия

Германии следует сосредоточится на поддержании уже поставленного Украине оружия, а не на поставке новых систем. На эту необходимость указал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью The New Yoek Times.

«Сейчас стоит вопрос: как мы можем обеспечить устойчивость? Cейчас важнее создать отлаженную, функционирующую систему ремонта и пополнения запасов боеприпасов для управляемых ракет и танков, уже отправленных в Украину. Вот что сейчас важно», — заявил немецкий министр.

Ранее он отметил, что ближайшие месяцы и весь 2023 год можно назвать решающими в ситуации на Украине. Писториус добавил, что Берлин несколько недель назад принял пакет военной помощи Украине на 2,7 миллиарда евро, и дальнейшая поддержка Киева Германией будет иметь долгосрочный характер.