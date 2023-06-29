Китайские СМИ сообщили о моделировании военными сценария тотальной войны

Китайские военные начали моделировать сценарии «тотальной войны» на фоне роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на принимающих участие в проекте ученых.

По информации издания, китайские военные недавно включили сценарий «тотальной войны» при тестировании и оценке характеристик нового оружия на фоне повышения риска военного конфликта между Китаем и США.

Отмечается, что «тотальная война» подразумевает мобилизацию всех доступных ресурсов, включая гражданское население, армию и национальной экономики.