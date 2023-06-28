Минобороны подтвердило что украинские военные осуществили попытку высадиться на остров Антоновский, который находится неподалеку от контролируемого российскими подразделениями левого берега Днепра. Об этом сообщает «РГ».

«В течение суток на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30», — добавили там.

В министерстве также рассказали, что в течение суток ВСУ пытались пытаться наступать на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. На различных участках фронта российские войска отразили еще 9 атак, а также нанесли огневое поражение противнику артиллерией и авиацией.