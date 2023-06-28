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Власти Швейцарии отклонили заявку на продажу танков Leopard 1 Киеву

Федеральный совет Швейцарии сообщил об отклонении заявки швейцарской компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через ФРГ.

Власти Швейцарии отклонили заявку на продажу танков Leopard 1 Киеву
© globallookpress.com

Он объяснил решение властей страны приверженностью политике нейтралитета. Кроме того, в документе говорится, что Швейцария «поставила во главу угла надежность правового государства».

Подчеркивается, что заявка затрагивала 96 неэксплуатируемых боевых танков Leopard 1 A5, дислоцированных в Италии. Их должны были отремонтировать на территории Германии. Предполагалось, что после этого их реэкспортируют на Украину.

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В заявлении также отмечается, что продажа танков невозможна на основании действующего законодательства.

Если бы это допустили, ситуация противоречила бы закону о военном имуществе, говорится в документе.

Ранее глава оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания не сможет передать Украине танки Leopard в 2023 году.

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