Власти Швейцарии отклонили заявку на продажу танков Leopard 1 Киеву

Федеральный совет Швейцарии сообщил об отклонении заявки швейцарской компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через ФРГ.

Он объяснил решение властей страны приверженностью политике нейтралитета. Кроме того, в документе говорится, что Швейцария «поставила во главу угла надежность правового государства».

Подчеркивается, что заявка затрагивала 96 неэксплуатируемых боевых танков Leopard 1 A5, дислоцированных в Италии. Их должны были отремонтировать на территории Германии. Предполагалось, что после этого их реэкспортируют на Украину.

В заявлении также отмечается, что продажа танков невозможна на основании действующего законодательства.

Если бы это допустили, ситуация противоречила бы закону о военном имуществе, говорится в документе.