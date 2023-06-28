Власти Швейцарии отклонили заявку на продажу танков Leopard 1 Киеву
Федеральный совет Швейцарии сообщил об отклонении заявки швейцарской компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через ФРГ.
Он объяснил решение властей страны приверженностью политике нейтралитета. Кроме того, в документе говорится, что Швейцария «поставила во главу угла надежность правового государства».
Подчеркивается, что заявка затрагивала 96 неэксплуатируемых боевых танков Leopard 1 A5, дислоцированных в Италии. Их должны были отремонтировать на территории Германии. Предполагалось, что после этого их реэкспортируют на Украину.
В заявлении также отмечается, что продажа танков невозможна на основании действующего законодательства.
Если бы это допустили, ситуация противоречила бы закону о военном имуществе, говорится в документе.
Ранее глава оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания не сможет передать Украине танки Leopard в 2023 году.