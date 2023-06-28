СМИ: страны НАТО согласились оставить Столтенберга генсеком альянса
Правительства стран-членов НАТО согласились с продлением полномочий генсека Йенса Столтенберга еще на год. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на собственные источники.
«Правительства 31 страны — члена НАТО пришли к согласию», — подчеркнули там.
Отметим, что контракт Столтенберга с НАТО официально истекает 1 октября 2023 года. Сам генсек пока официально не согласился на продление. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе ожидают подтверждения от Столтенберга в преддверии саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе с 11 по 12 июля.
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев признает невозможность вступления Украины в НАТО в обозримом будущем. При этом он заявил, что страна должна попасть в блок, поскольку это единственное государство с опытом сражений с Россией, в том числе оружием НАТО.