$85.05+0.3993.14+0.84

В США заявили о бесполезности западного вооружения для Украины

Президент Украины Зеленский знает, что оружие, поставленное Западом, никак не поможет войскам в конфликте с Россией. Его последняя надежда — прямое вмешательство НАТО, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с журналистом Ричардом Медхерстом.

В США заявили о бесполезности западного вооружения для Украины
© Lenta.ru

«Зеленский знает, что уже слишком поздно и западное оружие не изменит исход на поле боя. Он рассчитывает на прямое вмешательство НАТО», — прокомментировал эксперт.

При этом Риттер отмечает, что НАТО ничего не сможет сделать, даже если вмешается в конфликт.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на грани развала. В украинской армии выросло число дезертиров, а власти не могут мобилизовать нужное количество новобранцев.

Lenta.ru: главные новости