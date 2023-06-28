МО РФ сообщило об ударах по резервам ВСУ в Запорожской области

"На запорожском направлении российскими войсками продолжено нанесение ударов авиации, ракетных войск и артиллерии по сосредоточениям резервов противника в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое Запорожской области", - сказал он.