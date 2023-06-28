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МО РФ сообщило об ударах по резервам ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки нанесли удары по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

МО РФ сообщило об ударах по резервам ВСУ в Запорожской области
© ТАСС

"На запорожском направлении российскими войсками продолжено нанесение ударов авиации, ракетных войск и артиллерии по сосредоточениям резервов противника в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое Запорожской области", - сказал он.