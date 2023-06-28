Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки удалось перехватить три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявили журналистам в Минобороны.

В ведомстве отметили, что были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Это произошло в районах населенных пунктов Опытное Донецкой народной республики (ДНР), Кармазиновка, Приволье, Площанка, Оборотновка Луганской народной республики (ЛНР), Балочки и Переможное Запорожской области.