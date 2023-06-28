Зеленский оценил возможность заморозки конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде заявил, что Киев никогда не согласится на какую-либо форму заморозки конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

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В этом контексте он напомнил о предложенной им ранее «формуле мира». По мнению Зеленского, она является универсальной и может помочь другим странам, которые столкнулись с военной агрессией.