В ЛНР оценили обстановку на фронте

Обстановка на линии боевого соприкосновения на территории Луганской народной республики (ЛНР) напряженная. Так ситуацию на фронте в эфире телеканала «Россия 24» оценил врио главы республики Леонид Пасечник, его цитирует РИА Новости.

Комментируя обстановку, Пасечник подчеркнул, что ситуация находится под контролем. В настоящее время она стабильна.

«Противник предпринимает отдельные попытки атаковать нашу оборону», — уточнил он, отметив, что системным наступлением назвать происходящее нельзя.