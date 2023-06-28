Журналист Патрик Дреннан в The National Interest написал о том, что военная техника из США продемонстрировала себя не слишком хорошо на Украине из-за своей сложности и дороговизны.

В качестве примера он привел танк M1 Abrams, который может представлять проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как его нельзя починить на поле боя.

«Например, батальон не может починить Abrams с разбитой оптикой. Для ее замены требуется вытащить целые подсистемы и отправить их на склад... а также заказать системы на замену», — пишет он.

Он отметил, что Abrams может стоить до $10 млн, а Leopard 2 стоит около $6 млн.

Дреннан также отметил, что бронемашина Stryker обладает неэффективной броней и имеет бесчисленные проблемы при обслуживании.

Он добавил, что американские самолеты F-16 также не подойдут для Киева, так как обходятся дороже аналогов из ЕС, а обучение пилотов занимает длительное время.