СМИ: Индия готова к передаче в войска для испытаний военного беспилотника TAPAS BH-201
Индийская Организация по развитию авиации готова к передаче в войска для эксплуатационных испытаний ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой дальности TAPAS BH-201.
Как сообщает в среду газета The Hindu, после успешных испытательных полетов на авиационном полигоне Читрадурга (штат Карнатака) ТАPAS BH-201 будет передан для пробной эксплуатации в войска. Беспилотник планируется производить на предприятиях государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
По сообщениям СМИ, TAPAS BH-201 является индийской версией американского БПЛА Predator. Он заменит израильские дроны Haron, стоящие на вооружении армии южноазиатской республики. Беспилотник индийской разработки способен находиться в воздухе от 24 до 30 часов и предназначен для применения в сухопутных войсках, ВВС и ВМС Индии.
Производство TAPAS BH-201 может осуществляться на заводах HAL параллельно со сборкой американских БПЛА морской разведки MQ-9B SeaGuardian и выпуском компонентов для них.
В ходе состоявшегося в июне государственного визита в США индийского премьер-министра Нарендры Моди было объявлено о решении Нью-Дели купить у Вашингтона 31 беспилотник морской разведки MQ-9B SeaGuardian. Сумма сделки, реализация которой рассчитана на несколько лет, может составить $2-3 млрд.