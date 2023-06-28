СМИ: Индия готова к передаче в войска для испытаний военного беспилотника TAPAS BH-201

Индийская Организация по развитию авиации готова к передаче в войска для эксплуатационных испытаний ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой дальности TAPAS BH-201.

Как сообщает в среду газета The Hindu, после успешных испытательных полетов на авиационном полигоне Читрадурга (штат Карнатака) ТАPAS BH-201 будет передан для пробной эксплуатации в войска. Беспилотник планируется производить на предприятиях государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

По сообщениям СМИ, TAPAS BH-201 является индийской версией американского БПЛА Predator. Он заменит израильские дроны Haron, стоящие на вооружении армии южноазиатской республики. Беспилотник индийской разработки способен находиться в воздухе от 24 до 30 часов и предназначен для применения в сухопутных войсках, ВВС и ВМС Индии.

Производство TAPAS BH-201 может осуществляться на заводах HAL параллельно со сборкой американских БПЛА морской разведки MQ-9B SeaGuardian и выпуском компонентов для них.