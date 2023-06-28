На Украине назвали условие для начала мирных переговоров

Киев готов вести мирные переговоры только на основании «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое условие назвал глава офиса президента Андрей Ермак, передает ТАСС.

«С ответственными странами, уважающими наш суверенитет, территориальную целостность, <...> мы готовы говорить на базе нашего плана», — сказал Ермак.

Ранее в офисе Зеленского подтвердили, что в Копенгагене состоялась встреча по мирному урегулированию конфликта на Украине, в рамках которой Ермак встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.