В России сообщили о разработке нового дрона-камикадзе

В пресс-службе добавили, что выйти на этап летных испытаний планируется уже в 2024 году. Отмечается, что аппарат будет запускаться из одноразового пускового тубуса, который будет находиться у бойца в амуниции, а также будет способен переносить боевую часть весом до 250 г.