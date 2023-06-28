В России сообщили о разработке нового дрона-камикадзе
Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) "Беспилотного авиастроения" рассказало ТАСС, что разработало дрон-камикадзе самолетного типа "Вектор-120".
"В настоящее время ведутся проектные работы и опытное производство отдельных узлов барражирующего боеприпаса "Вектор-120"", - рассказали в ОКБ.
В пресс-службе добавили, что выйти на этап летных испытаний планируется уже в 2024 году. Отмечается, что аппарат будет запускаться из одноразового пускового тубуса, который будет находиться у бойца в амуниции, а также будет способен переносить боевую часть весом до 250 г.
По словам разработчика, похожие схемы используются в американском тактическом барражирующем боеприпасе Switchblade, но "Вектор-120" сможет стартовать из любого положения.
В апреле уральская компания "Беспилотные аппараты" представила на военной выставке на ВДНХ образец первого в России реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5.