Стало известно о применении станций «Подлет» в зоне СВО

Автоматизированные твердотельные маловысотные радиолокационные станции (РЛС) «Подлет» широко используются в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

© lenta.ru

«РЛС семейства "Подлет" широко используются в зоне специальной военной операции. Локаторы этого типа также очень положительно зарекомендовали себя в Сирии. Они размещены на всех прикрываемых объектах и работают там очень эффективно», — сказал собеседник агентства.

По его словам, РЛС сопрягаются со всеми современными средствами поражения, включая зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300 и С-400, а также комплексы противовоздушной обороны «Тор» и «Бук», и передают им информацию о целях.

Собеседник агентства отметил, что РЛС эффективно работают по беспилотникам, а также по применяемым противником ракетам, включая снаряды реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS. Он добавил, что РЛС также может взаимодействовать с зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».

«Они эффективно работает по всему типажу БЛА (беспилотный летательный аппарат — прим. «Ленты ру»), включая малые», — добавил источник.

Перевозимые РЛС «Подлет» находятся на вооружении радиотехнических войск, взаимодействующих с зенитными ракетными войсками. Станция обладает высокой помехозащищенностью и способна работать в различных режимах обзора пространства. По словам собеседника агентства, некоторые цели РЛС может обнаружить на дальности до 300 километров, а дроны — на дальности до 80 километров в зависимости от их типа и размера.