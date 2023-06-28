Силы ПВО России отразили ракетный удар ВСУ по Мелитополю
Российская ПВО отразила попытку ракетной атаки ВСУ по Мелитополю, пострадавших нет.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы Запорожской области.
«(ВСУ. — RT) ночью, в 00:30, совершили попытку обстрела Мелитополя. По уточнённой информации, успешно отработала система ПВО», — сказал собеседник.
Уточняется, что повреждений, жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Ранее сообщалось, что в Мелитополе произошла серия взрывов.