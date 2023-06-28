Литва закупила для Украины ракетные комплексы NASAMS

Литва передаст Украине два специально закупленных для этой цели зенитных ракетных комплекса NASAMS. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.