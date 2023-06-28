В ЛНР заявили о проблемах Киева с логистикой из-за размытых дорог

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные проблемы с логистикой поставок боеприпасов на купянском, краснолиманском и донецком направлениях из-за размытия грунтовых дорог, которое произошло в результате обильных дождей. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

© Lenta.ru

По его словам, украинская техника с трудом проходит размытые дороги и застревает. Также, утверждает Марочко, ВСУ испытывают трудности с эвакуацией раненых.