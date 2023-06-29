Командующий силами НАТО сообщил об отсутствии успеха в контрнаступлении ВСУ

НАТО полагает, что Украина пока не сумела достичь значительного успеха в своем контрнаступлении, пытаясь преодолеть российскую оборону. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на заявления, сделанные командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи на частной встрече на прошлой неделе.

"У России до сих пор есть преимущество массы", - приводят источники издания слова, сказанные Каволи.

В штаб-квартире НАТО газете отказались комментировать эти заявления, заявив, что "НАТО внимательно наблюдала за конфликтом на Украине с самого начала".

"Следующая стадия их (украинской - прим. ТАСС) борьбы может быть долгой и тяжелой, но мы будем продолжать делать все, что можем, чтобы помочь Украине победить в этой экзистенциальной битве", - отметили в альянсе.