Мобилизация: последние новости на сегодня 28 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 июня 2023, в материале «Рамблера».

В Ярославской области продлили меры поддержки для семей погибших участников СВО

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Меры социальной поддержки в Ярославской области, включая освобождение от платы за питание в школе и детский сад, будут распространяться на весь период обучения детей из семей погибших в ходе боевых действий на Украине солдат ВС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной думы.

«Льготы для членов семей военнослужащих, погибших при проведении СВО, продлеваются на весь период обучения детей и посещения детей дошкольного образовательного учреждения», — уточняется в документе. Также принято решение предоставить таким семьям право участвовать в программе догазификации на льготных условиях.

Специальную номинацию премии «Гордость нации-2023» посвятят героям СВО

Стартовал прием заявок на конкурс IV Всероссийской общественной премии «Гордость нации-2023», в этом году отдельная номинация будет посвящена российским военнослужащим, участвующим в боях на Украине. Номинация называется «Защитники отечества», пишет ТАСС.

Всего у конкурса семь номинаций. Один из организаторов призвал всех участников конкурса рассказать о «духовной и нравственной силе» русского народа, основанных на традициях и уважении к корням, культуре, истории, свободе вероисповедания и многообразии этносов.

Кузнецова сообщила, что в госпиталях организуют юридические службы для бойцов СВО

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) поможет в организации юридических служб в госпиталях, где российские военные проходят реабилитацию. Министерство обороны РФ поддержало эту инициативу. Об этом рассказала вице-спикер Государственной думы и член рабочей группы Анна Кузнецова, передает ТАСС.

Это решение было принято после визита Кузнецовой в госпиталь имени Вишневского, где она пообщалась с ранеными бойцами. Министерство обороны РФ сегодня оплачивает первичную реабилитацию и протезирование бойцов, но дальше начинаются трудности — по обслуживанию, по производству протезов и их качества. Также возникают вопросы юридического плана, и со всем этим солдатам требуется помощь.