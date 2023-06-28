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Генерал назвал причины провала контрнаступления ВСУ

Генерал-майор, Герой России Сергей Липовой назвал причины провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с изданием URA.RU.

Генерал назвал причины провала контрнаступления ВСУ
© РИА Новости

«Когда мы говорим о военных действиях и открыто их рекламируем, то ничего хорошего от подобного не получится», — отметил Липовой. Он подчеркнул, что украинская сторона «разрекламировала свои действия» перед российскими силами, и поэтому «ничего не получит». «Естественно, что мы подготовились, учли все направления, по которым планировалось наступление и достойно встретили украинских фашистов непосредственно на поле боя», — сказал военный.

Помимо этого, стало ясно, что поставленная Украине западная техника не справляется с условиями, где проходят боевые действия.

«Много случаев, когда бронетехника просто застревала и отказывалась работать в зоне боевых действий, потому что там болотистая почва, пересеченная местность и много других природных факторов», — заключил Липовой.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что одной из причин провала украинского контрнаступления стала ложь со стороны НАТО об успехах ВСУ. Он предположил, что боевые действия закончатся стратегическим поражением Украины.

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