Генерал-майор, Герой России Сергей Липовой назвал причины провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с изданием URA.RU.
«Когда мы говорим о военных действиях и открыто их рекламируем, то ничего хорошего от подобного не получится», — отметил Липовой. Он подчеркнул, что украинская сторона «разрекламировала свои действия» перед российскими силами, и поэтому «ничего не получит». «Естественно, что мы подготовились, учли все направления, по которым планировалось наступление и достойно встретили украинских фашистов непосредственно на поле боя», — сказал военный.
Помимо этого, стало ясно, что поставленная Украине западная техника не справляется с условиями, где проходят боевые действия.
«Много случаев, когда бронетехника просто застревала и отказывалась работать в зоне боевых действий, потому что там болотистая почва, пересеченная местность и много других природных факторов», — заключил Липовой.
Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что одной из причин провала украинского контрнаступления стала ложь со стороны НАТО об успехах ВСУ. Он предположил, что боевые действия закончатся стратегическим поражением Украины.