Генерал назвал причины провала контрнаступления ВСУ

«Когда мы говорим о военных действиях и открыто их рекламируем, то ничего хорошего от подобного не получится», — отметил Липовой. Он подчеркнул, что украинская сторона «разрекламировала свои действия» перед российскими силами, и поэтому «ничего не получит». «Естественно, что мы подготовились, учли все направления, по которым планировалось наступление и достойно встретили украинских фашистов непосредственно на поле боя», — сказал военный.