Псковский губернатор назвал имена погибших от рук ЧВК «Вагнер» вертолетчиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военных летчиков, погибших 24 июня во время мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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По словам губернатора, военнослужащие сделали все, чтобы уберечь страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников.

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«Вагнер» сбивал «все взлетающее»

25 июня военкор Первого канала Ирина Куксенкова сообщила, что «вагнеровцы» уничтожили воздушный командный центр, находившийся в самолете Ил-22. Тогда погибли 10 человек. Когда в штабе Южного военного округа (ЮВО) основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину задали вопрос о причинах атаки на самолет, который не наносил никаких ударов, тот сослался на «дурака пэвэошника». По его словам, боец без разбора сбивал «все взлетающее». Бизнесмен также заявил, что выплатит компенсацию в 50 миллионов рублей родным погибших летчиков.

Всего, по данным военкоров, за время мятежа потерпели крушение шесть вертолетов. В частности, на видео попали кадры попытки сбить один из Ка-52 в Воронежской области. Видно, как с земли в сторону вертолета выпускают ракету, но борт отстреливает тепловые ловушки, из-за которых снаряд теряет цель и взрывается на расстоянии от нее.

Путин порассуждал о последствиях в случае успешного мятежа

27 июня президент России Владимир Путин порассуждал, что в случае успеха мятежа «Вагнера» многие достижения специальной военной операции (СВО) на Украине были бы утрачены. Глава государства заявил, что противники России попытались бы воспользоваться хаосом, однако этого допустить не удалось.

Кроме того, Путин назвал особой роль военных Минобороны в подавлении мятежа. В ходе встречи с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля он отметил, что «наши товарищи погибли, защищая Отечество». До этого на мероприятии на Соборной площади Кремля Путин объявлял минуту молчания в память о погибших во время мятежа летчиках. Также российский лидер заверил, что будет сделано все для поддержки семей военнослужащих, которые погибли во время трагических событий.

В США знали о деталях мятежа до его начала

Американская разведка знала многие детали плана мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как сообщает CNN, имеющейся информацией Соединенные Штаты не поделились ни с союзниками по НАТО, ни с Украиной. Как указывают собеседники телеканала, исключением стала только Великобритания. «Даже в самих США об этих данных были осведомлены лишь восемь членов Конгресса, имеющих допуск к государственной тайне», — говорится в материале. Источники CNN полагают, что Пригожин принял решение осуществить свой план после того, как 10 июня Минобороны РФ заявило, что все бойцы ЧВК должны будут подписать армейские контракты.

Глава Росгвардии Виктор Золотов объяснил, почему 24 июня мятежники смогли преодолеть большое расстояние. «На том этапе мы концентрировали все кулаки, все силы именно на подступах к Москве. Потому что если разбрасывать группировки, ну они просто прошли бы сквозь них, как нож сквозь масло. Поэтому нужно было сосредоточить кулак для отражения, что, собственно, и делалось», — рассказал он.

На ЧВК «Вагнер» потратили сотни миллиардов рублей

За год из российской казны «Вагнеру» было выделено более 86 миллиардов рублей на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты, сообщил Путин. Он указал, что компания находилась на полном обеспечении со стороны государства — всего ее содержание обошлось российскому бюджету почти в 200 миллиардов рублей. Президент выразил надежду, что при финансировании ЧВК не было фактов хищений, и пообещал проверить расходование средств.