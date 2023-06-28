Военный ВСУ рассказал об уничтожении подразделения около Кременной

По словам украинского военнослужащего, за три часа российские силы уничтожили три четверти его подразделения: из 12 человек в живых осталось трое. «Военные ВСУ даже сочинили матерный стишок о Кременной, где полегло очень много хлопцев», — говорится в сообщении канала.