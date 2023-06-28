На ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиабомбы
По местам скопления украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области сброшены авиационные бомбы. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
Ранее он проинформировал, что на запорожском фронте продолжаются тяжелые бои, украинские отряды пытаются прорваться через позиции российских военных на Времевском выступе. Они также пошли в новое наступление в районе населенного пункта Работино на ореховском направлении.
«Наша тактическая авиация отработала и сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении», — заверил Рогов.
Он добавил, что российская сторона нанесла удар, чтобы сорвать попытку переброски подкрепления и резервов бронированной техники наступающим группам Вооруженных сил Украины на Работино. Деревня все еще под контролем армии РФ.
Издание напоминает, что наступление войск Украины на запорожском, южнодонецком и артемовском направлениях стартовало 4 июня. Основной удар украинские военнослужащие сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО отряды.