По местам скопления украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области сброшены авиационные бомбы. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Ранее он проинформировал, что на запорожском фронте продолжаются тяжелые бои, украинские отряды пытаются прорваться через позиции российских военных на Времевском выступе. Они также пошли в новое наступление в районе населенного пункта Работино на ореховском направлении.

«Наша тактическая авиация отработала и сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении», — заверил Рогов.

Он добавил, что российская сторона нанесла удар, чтобы сорвать попытку переброски подкрепления и резервов бронированной техники наступающим группам Вооруженных сил Украины на Работино. Деревня все еще под контролем армии РФ.