В Мелитополе произошли взрывы

Ночью в городе Мелитополь Запорожской области прогремела серия взрывов. Об этом в среду, 28 июня, сообщили оперативные службы региона.

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— В Мелитополе прозвучали взрывы, — говорится в сообщении.

В оперативных службах уточнили, что речь идет о шести взрывах и подчеркнули, что информация уточняется, передает ТАСС.

Кроме того, 25 июня также прозвучала серия взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье. Была объявлена воздушная тревога.

22 июня российские военнослужащие произвели удар по скоплению украинских войск и колонне грузовых автомобилей, подвозивших боеприпасы на Краснолиманском направлении.

5 июня российская армия нанесли удар по важному узлу украинской армии в Харьковской области. Известно, что атака пришлась по городу Чугуеву, который является важным логистическим узлом с базами войск противника. Вооруженные силы Украины используют данный объект для накапливания и переброски техники на фронт.