Корвет "Махачкала" прибыл в иранский порт

Малый артиллерийский корабль "Махачкала" прибыл в порт Бендер-Энзели, расположенный на берегу Каспийского моря в иранской провинции Гилян. Об этом во вторник сообщило агентство Tasnim.

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Экипаж флагмана Каспийской флотилии направился в Иран для реализации постановлений совместной комиссии по военному сотрудничеству между Москвой и Тегераном, инспекции портов и "развития морской дипломатии". Как отмечает агентство, представители российских ВМС проведут переговоры с командующим Северным морским флотом Ирана Хамидом Резой Саадатом.