Столтенберг призвал НАТО не недооценивать Россию после попытки переворота
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО не должны недооценивать Россию после попытки военного переворота. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Столтенберг сделал по итогам встречи с лидерами стран-членов альянса в Гааге.
«Мы все видели события минувших выходных дней. Это внутреннее дело России <...>. Однако мы не должны недооценивать Россию», – сказал он.
Помимо этого, Столтенберг также добавил, что страны НАТО должны оказать Украине максимальную поддержку. По его словам, сейчас ВСУ «продвигаются вперед, и чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах». Кроме того, генсек НАТО призвал членов альянса усилить собственную оборону – на грядущем саммите в Вильнюсе будет поднят вопрос военных планов и развертывания новых сил на восточном фланге.
Ранее Лукашенко заявил о новой волне расширения НАТО.