Столтенберг призвал НАТО не недооценивать Россию

«Мы все видели события минувших выходных дней. Это внутреннее дело России <...>. Однако мы не должны недооценивать Россию», – сказал он.

Помимо этого, Столтенберг также добавил, что страны НАТО должны оказать Украине максимальную поддержку. По его словам, сейчас ВСУ «продвигаются вперед, и чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах». Кроме того, генсек НАТО призвал членов альянса усилить собственную оборону – на грядущем саммите в Вильнюсе будет поднят вопрос военных планов и развертывания новых сил на восточном фланге.