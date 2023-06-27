В Пентагоне заявили об отсутствии контактов с РФ во время попытки мятежа

Глава Пентагона Ллойд Остин не выходил на связь со своим российским коллегой Сергеем Шойгу во время попытки мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

При этом он уточнил, что США и Россия поддерживают контакты по множеству каналов для коммуникации.

Ранее стало известно, что американская разведка знала многие детали плана мятежа «Вагнера». Отмечалось, что имеющейся информацией Соединенные Штаты не поделились ни с союзниками по НАТО, ни с Украиной. Как указали собеседники телеканала CNN, исключением стала только Великобритания.