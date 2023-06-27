Белорусские специалисты определят алгоритм применения тактического ядерного оружия в случае внешней агрессии, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

В ходе брифинга, проведенного после торжественной церемонии по вручению офицерских погонов, журналисты и политологи получили возможность задать главе государства ряд вопросов по текущей военной повестке.

Эксперт Александр Шпаковский попросил Лукашенко рассказать о том, на каких принципах размещается в Белоруссии ядерное оружие. Западные аналитики, уточнил он, предполагают, что контроль за ТЯО останется у Москвы и только она будет решать, когда и в каких условиях применять вооружения этого типа.

Белорусский лидер подчеркнул, что ему не требуется дополнительный «хлам» на складах. Он добавил, что тактическое оружие в этом случае вполне могло бы оставаться в России.

По словам Лукашенко, ключевая цель размещения ТЯО в Белоруссии заключается в том, чтобы «сюда [в республику] никто не сунулся». Он заметил, что в исторической практике не было случаев, чтобы кто-то начинал вооруженный конфликт против ядерной державы.

Задача определить алгоритм применения этого оружия поставлена перед начальником Генштаба Вооруженных Сил республики Виктором Гулевичем, заметил президент.