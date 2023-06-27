Военные РФ задержали командиров ЧВК «Вагнер» в Сирии

Российская военная полиция в Сирии задержала четырех высокопоставленных командиров частной военной компании (ЧВК)«Вагнер». Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники.

Уточняется, что на юге страны был задержан руководитель ЧВК в Эс-Сувейде, еще троих командиров задержали на авиабазе Хмеймим. По данным канала, полиция также приходила в представительства ЧВК в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что президент России Владимир Путин получил много звонков от зарубежных коллег с выражением солидарности в ситуации вокруг основателя ЧВК Евгения Пригожина. Глава МИД заявил, что сам также пообщался с несколькими зарубежными коллегами.