В Госдуме заявили об исключении «Вагнера» из участников СВО перед мятежом

После того как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался подписать контракт с Минобороны, ему сообщили, что «Вагнер» не будет участвовать в СВО. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

По словам депутата, за несколько дней до мятежа Минобороны обязало все формирования, которые выполняют боевые задачи, подписать контракт с ведомством. Поручение было выполнено всеми, кроме участников ЧВК «Вагнер».

«Все, кроме господина Пригожина [выполнили указание министерства]. Тогда ему было сообщено, что в таком случае "Вагнер" не будет принимать участие в специальной военной операции», — рассказал Картаполов.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» объявил в ночь на 24 июня. Тогда Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Утром того же дня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн вагнеровцев в Воронежской и Липецкой областях. Впоследствии появились сообщения о движении колонн с людьми и военной техникой ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы.