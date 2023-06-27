Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой

По данным агентства, в настоящее время в Москве идут переговоры между Минобороны РФ и кубинской делегацией, которую возглавляет глава оборонного ведомства республики генерал Альваро Лопес Мьера.

Состав кубинской делегации, отметил Шойгу, позволяет предположить, что Гавана желает обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической областях.