Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой
Россия совместно с Республикой Куба намеревается развивать разнообразные проекты в военно-технической области, рассказал во вторник, 27 июня, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
По данным агентства, в настоящее время в Москве идут переговоры между Минобороны РФ и кубинской делегацией, которую возглавляет глава оборонного ведомства республики генерал Альваро Лопес Мьера.
Состав кубинской делегации, отметил Шойгу, позволяет предположить, что Гавана желает обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической областях.
Министр предложил обсудить в первый день визита делегации как существующие, так и перспективные проекты взаимодействия в военной области.
Шойгу напомнил, что Москва и Гавана «ведут тесный политический диалог». Так, в 2023 году Кубу посетили секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров и спикер Госдумы Вячеслав Володин.