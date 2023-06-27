Минобороны Болгарии рассказало о пакете военной помощи Украине

Очередной пакет военной и военно-технической помощи Украине не включает в себя бронетехнику и авиацию, рассказал глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в понедельник, 26 июня, совет министров республики принял решение об отправке второго пакета военной помощи Киеву.

Тагарев уточнил, что не уполномочен раскрывать состав пакета в целом.

Вместе с тем, отметил он, часть информации открыть возможно:

«мы [власти Болгарии] не даем авиацию и тяжелую бронетехнику».