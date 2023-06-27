Минобороны Болгарии рассказало о пакете военной помощи Украине
Очередной пакет военной и военно-технической помощи Украине не включает в себя бронетехнику и авиацию, рассказал глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, в понедельник, 26 июня, совет министров республики принял решение об отправке второго пакета военной помощи Киеву.
Тагарев уточнил, что не уполномочен раскрывать состав пакета в целом.
Вместе с тем, отметил он, часть информации открыть возможно:
«мы [власти Болгарии] не даем авиацию и тяжелую бронетехнику».
Напомним, что на официальном уровне состав первого пакета также не раскрывался, но болгарские СМИ опубликовали данные о том, что в него вошли стрелковое оружие и боеприпасы.
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