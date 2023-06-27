Шойгу провел встречу с министром обороны Кубы в Москве

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принял в Москве министра обороны Революционных Вооруженных Сил Республики Куба генерала армейского корпуса Альваро Лопеса Мьеру. Об этом пишет РИА «Новости».

Шойгу выразил уверенность, что состав делегации, которая приехала в Россию под началом Мьеры, свидетельствует о намерении обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической областях.

Также Сергей Шойгу констатировал достижение высокого темпа развития политического диалога между Москвой и Гаваной.

Напомним, что ранее Шойгу встретился с заместителем председателя правительства Кубы Риккардо Кабрисасом.